Найдите 26cos(П/2+а), если cosa=-5/13 и а принадлежит (П/2;П)

Алгебра
Найдите 26cos(П/2+а), если cosa=-5/13 и а принадлежит (П/2;П)
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Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
Упрощаем, используя формулы приведения 26 cos (pi/2 + a) = -26 sin a a - угол второй четверти sin a = корень (1 - (-5/13)^2) = 12/13 -26 * 12/13 = - 24
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