Во дворе гуляют гуси и поросята всего у них 18 голов и 60 ног . сколько будет ног и голов если поменять гусей на поросят и поросят на гусей

Математика

Во дворе гуляют гуси и поросята всего у них 18 голов и 60 ног . сколько будет ног и голов если поменять гусей на поросят и поросят на гусей

Автор: Гость