Во дворе гуляют гуси и поросята всего у них 18 голов и 60 ног . сколько будет ног и голов если поменять гусей на поросят и поросят на гусей
Математика
Во дворе гуляют гуси и поросята всего у них 18 голов и 60 ног . сколько будет ног и голов если поменять гусей на поросят и поросят на гусей
Ответ(ы):
Гость:
30гусей будет 72=поросят
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