Написать сжатое изложение, макс. 7 строк Вступление: Летняя жара Главная часть: Ветер над цветущем лугом Заключение: Воспоминание о зиме

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Сочинение: Настало лето-Жаркое время года.Летняя жара не дает покоя ни днем, ни ночью.По утрам греет солнце, все просыпается и оживает.Дует легкий ветер пролетая над цветущим садом. Лето очень жаркое-но это свобадное пора. Можно с утра до ночи гулять, да поглядывать на чистое небо,хотя порой я скучаю по зиме. Эх, вспоминаю я те зимние деньки...