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Найдите 90,8 × k если k = 15;28;540
Математика
Найдите 90,8 × k если k = 15;28;540
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Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
90,8*15=1362 90,8*28=2542,4 90,8*540=49032
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