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Куда падает ударение колокола
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Куда падает ударение колокола
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Гость:
Колокола' ( на последний слог, буква А)
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