С какой целью проводится анализирующее скрещивание?

Биология
С какой целью проводится анализирующее скрещивание?
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Анализирующие скрещивание проводят с целью определения генотипа особи. Исследуемый организм с генотипом АА или Аа скрещивают с рецессивной гомозиготой аа. Если исследуемая особь была с генотипом АА, то будет наблюдаться единообразие первого поколения: все особи Аа. Если же генотип исследуемой особи был Аа, то будет расщепление Аа и аа. Таким образом, можно установить является организм чистой линией (АА) или нет (Аа) .
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