С какой целью проводится анализирующее скрещивание?

Гость: Гость:

Анализирующие скрещивание проводят с целью определения генотипа особи. Исследуемый организм с генотипом АА или Аа скрещивают с рецессивной гомозиготой аа. Если исследуемая особь была с генотипом АА, то будет наблюдаться единообразие первого поколения: все особи Аа. Если же генотип исследуемой особи был Аа, то будет расщепление Аа и аа. Таким образом, можно установить является организм чистой линией (АА) или нет (Аа) .