Скорость мотоциклиста 40 км/что в 8 раз больше скорости пешехода пешеход может пройти расстояние между двумя станциями за 8 ч за какое время может проехать это расстояние мотоциклист?
Математика
Скорость мотоциклиста 40 км/что в 8 раз больше скорости пешехода пешеход может пройти расстояние между двумя станциями за 8 ч за какое время может проехать это расстояние мотоциклист?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1) 40км/ч : 8=5км/ч → скорость пешехода 2) 5 * 8=40км - проходит за 8 часов 3) 40 : 40 = 1 → за 1 час : )
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