Скорость мотоциклиста 40 км/что в 8 раз больше скорости пешехода пешеход может пройти расстояние между двумя станциями за 8 ч за какое время может проехать это расстояние мотоциклист?

Математика

Скорость мотоциклиста 40 км/что в 8 раз больше скорости пешехода пешеход может пройти расстояние между двумя станциями за 8 ч за какое время может проехать это расстояние мотоциклист?

Автор: Гость