Найдите число , если его 24 % равны 40056
Математика
Найдите число , если его 24 % равны 40056
Ответ(ы) на вопрос:
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Пропорция: 40 056 - 24% х - 100% х = 40 056 * 100 : 24 = 166 900 - искомое число Ответ: 166 900.
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