Узнай какие улицы твоего города (села,посёлка) названы в честь героев , великих писателей , поэтов , исторических событий . (город Новосибирск)
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Узнай какие улицы твоего города (села,посёлка) названы в честь героев , великих писателей , поэтов , исторических событий . (город Новосибирск)
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Найди в интернете. Места названые в честь великих людей. Новосибирск
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