Найдите Д(y) y=√x^2-8x/x+3
Математика
Найдите Д(y) y=√x^2-8x/x+3
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Применены свойства арифметического квадратного корня
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