Найдите десятичную дробь равную 9/ 750 ответ 1

Алгебра
Найдите десятичную дробь равную 9/ 750 ответ 1
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