Скажите пожалуйста какой вред приносят растения?

Биология
Скажите пожалуйста какой вред приносят растения?
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Сорняки могут заростить весь огород
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