Помогите пожалуйстааа оооччееень сроооччнооо наадоооооооооо!!!!!!!!!!! написать о любимом писателе кратко....

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Помогите пожалуйстааа оооччееень сроооччнооо наадоооооооооо!!!!!!!!!!! написать о любимом писателе кратко....
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
А.С. Пушкин это наш лучший,любимый писатель. Он столько хороших стихотворений,сказок написал. Например Сказка о Рыбаке и Рыбке,О Золотом петушке.Родился он в 1799 году в Москве. Была у него няня звали её Арина Родионовна именно благодаря ей он написал много сказок.Мама(Надежда Осиповна) Папа(Сергей Львович) прожили с Пушкиным хорошую жизнь.
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