Откуда взялся фразеологизм "как дважды два"?
Литература
Откуда взялся фразеологизм "как дважды два"?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Дважды два-стеариновая свечка." употребляется в качестве ироничного комментария к порочной логике.Этот фразеологизм из романа И.С Тургенева"Рудин"
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
История
5 класс на тему В Афинском Театре вопросы:Где происходят преставления? Как часто происходили представления? Кто может быть зрителем? Кто иг...
Русский язык
Даны слова:Вследствие и Впоследствии ,укажите к каким частям речи они являются , с??ставьте из них предложения ,произведите синтаксический разбор э...
Математика
Русский язык