Откуда взялся фразеологизм "как дважды два"?

Литература
Откуда взялся фразеологизм "как дважды два"?
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Дважды два-стеариновая свечка." употребляется в качестве ироничного комментария к порочной логике.Этот фразеологизм из романа И.С Тургенева"Рудин"
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