Найдите диаметр круга , площадь которого равна 81п см

Математика
Найдите диаметр круга , площадь которого равна 81п см
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Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
S=пr^2 r^2=s/п=81п/п=81 r=9 D=2r=18
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