Найдите длину отрезка АВ, если: а) А(3), В(-8); б) А(-24), б) В(-16)
Математика
Найдите длину отрезка АВ, если: а) А(3), В(-8); б) А(-24), б) В(-16)
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
А) Считаем с -8 до 3 и получается 11 делений... б) А тут с -24 до -16 будет 8
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