Найдите два последовательных натуральных числа, произведение которых на 80 больше большего из них.

Математика
Найдите два последовательных натуральных числа, произведение которых на 80 больше большего из них.
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Пусть число х тогда (х*(х-1))-х=80 х²-х-х-80=0 х²-2х-80=0 х₁=10 х₂=-8 -не натуральное исключаем остается 10 10-1=9 проверяем 10*9=90 90-10=80
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