Найдите две дроби каждая из которых удовлетворяет неравенству 3/4lt;х/24lt;5/6 (/- дробная черта)
Математика
Найдите две дроби каждая из которых удовлетворяет неравенству 3/4lt;х/24lt;5/6 (/- дробная черта)
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Приводим все дроби к общему знаменателю 36, получим 27/36<x/36<30/36. Очевидно, что х=28 и 29, то есть 27/36<28/36<30/36 и 27/36<29/36<30/36
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