Сообщение по обществознанию 6 класс на тему современное общество

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В наше время огромное влияние на современное общество оказывает наука, прогресс. Именно они задают темп, ускоряют нашу Жизнь. И общество охотно подается этому влиянию. Но какое это влияние: негативное или позитивное? Как всегда есть свои плюсы и минусы. Но суть не в том, чтобы все их перечислить. Самое главное это осознание данного влияния и принятие определенных мер. Сейчас мы современное общество приближается к пику своего развития, и вот уже совсем скоро должен наступить переломный момент. Такие переломные моменты уже не раз приходилось переживать развитым цивилизациям, и исход был разным. Современное Общество болеет, но возможно со временем оно станет на путь исцеления. Люди перестанут заниматься уничтожение окружающей среды, самоуничтожением. Они перестанут быть робами денег. Прекратятся вооруженные конфликты. Люди будут жить, и радоваться жизни, каждому прожитому дню. Но это в идеале. В настоящее Время перемен требуют наши сердца. Но каких? Никто не знает. На данный момент самая главная задача современного общества заключается в том, чтобы не уничтожить нашу планету. Каждый из нас должен задуматься, что он может сделать для этого.