В чем смысл данной фразы "Личность характеризуется не только тем, что она делает, но и тем, как она это делает» (Фридрих Энгельс).
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В чем смысл данной фразы "Личность характеризуется не только тем, что она делает, но и тем, как она это делает» (Фридрих Энгельс).
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Ну скорее всего означает что , даже не смотря что ты добился своей цели , но ты может быть не честным путем добился её . Например как Петр 1 , сделал Россию сильным государством , но добился он этого с помощью множества смертей других невинных людей . Наверное это показывает хороший ты человек или жестокий . Кажется , может быть не правильно
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