Гость: Гость:

Ну скорее всего означает что , даже не смотря что ты добился своей цели , но ты может быть не честным путем добился её . Например как Петр 1 , сделал Россию сильным государством , но добился он этого с помощью множества смертей других невинных людей . Наверное это показывает хороший ты человек или жестокий . Кажется , может быть не правильно