Найдите плошадь квадратной комнаты длина стены которой равна 12 м
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Найдите плошадь квадратной комнаты длина стены которой равна 12 м
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
12*12=141м в квадрате
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