Найдите главные члены предложения "Первые морозы - это еще не зима."
Русский язык
Найдите главные члены предложения "Первые морозы - это еще не зима."
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Морозы подлежащее, Зима подлежащее.
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Литература
Українська мова
Математика
4 дня Коля читал по 50 страниц в день, а потом прочитал еще 35 стр. Сколько страниц осталось прочитать Коле, если в книге всего 376 стр.? 1. 167 2....
Информатика
Чем отличаются действия по сохранению файла от действий по загрузке файла? как дл?? этого используется долговременная память и оперативная память к...
Английский язык