Найдите главные члены предложения "Первые морозы - это еще не зима."

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Найдите главные члены предложения "Первые морозы - это еще не зима."
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Морозы подлежащее, Зима подлежащее.
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