Найдите грамматическую основу. Наступила ранняя весна. Яркое солнце рушит послед??ие снежные крепости. Звонкая капель стучит по земле. Зелёные ёлочки важно вытянули свои колючие ветки. С берёзки течёт сладкий сок.

Русский язык
Найдите грамматическую основу. Наступила ранняя весна. Яркое солнце рушит послед??ие снежные крепости. Звонкая капель стучит по земле. Зелёные ёлочки важно вытянули свои колючие ветки. С берёзки течёт сладкий сок.
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Наступила весна. Солнце рушит. Капель стучит. Елочки вытянули. Течёт сок.
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