Найдите грамматическую основу. Наступила ранняя весна. Яркое солнце рушит послед??ие снежные крепости. Звонкая капель стучит по земле. Зелёные ёлочки важно вытянули свои колючие ветки. С берёзки течёт сладкий сок.

Русский язык

Найдите грамматическую основу. Наступила ранняя весна. Яркое солнце рушит послед??ие снежные крепости. Звонкая капель стучит по земле. Зелёные ёлочки важно вытянули свои колючие ветки. С берёзки течёт сладкий сок.

Автор: Гость