)Сколько целых чисел расположено между числами (-3,6) и 8,1? А)10 Б)12 В)9 Г)11. 2)Найдите неизвестный член пропорции: 1 7/9:Х=5 4/9:2 5/8 А)5/9 Б)6/7 В)7/9 Г)5/8. 3)Луч BD разделит угол ABC на два угла.Угол DBC соста...

Математика
)Сколько целых чисел расположено между числами (-3,6) и 8,1? А)10 Б)12 В)9 Г)11. 2)Найдите неизвестный член пропорции: 1 7/9:Х=5 4/9:2 5/8 А)5/9 Б)6/7 В)7/9 Г)5/8. 3)Луч BD разделит угол ABC на два угла.Угол DBC составляет 3/7 от угла ABD.Угол DBC меньше угла ABD на 24°.Найдите градусную меру угла ABC. А)75° Б)50° В)60° Г)48°. 4)Найдите число обратное значению выражения:(-4,3-1,2):(- 1 7/15) А)4/15 Б)-3 3/4 В)3 3/4 Г)-4/5. 5)Найдите корень уравнения: 7/9Y-5/18Y+1/4Y=1/6 А)2/9 Б)5/9 В)1/18 Г)3/4.
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Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
2) от -3 до 8 = 12 - с нулем - ОТВЕТ - Г=12 3)  ОТВЕТ Б- 6/7 4) ОТВЕТ А = 4/15 5) ОТВЕТ  А = 2/9
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