На двух складах 270 тонн картофеля Сколько тонн картофеля на каждом складе есть ли ?? первом складе его на 50 тонн меньше чем во втором

Математика

На двух складах 270 тонн картофеля Сколько тонн картофеля на каждом складе есть ли ?? первом складе его на 50 тонн меньше чем во втором

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