На двух складах 270 тонн картофеля Сколько тонн картофеля на каждом складе есть ли ?? первом складе его на 50 тонн меньше чем во втором
Математика
На двух складах 270 тонн картофеля Сколько тонн картофеля на каждом складе есть ли ?? первом складе его на 50 тонн меньше чем во втором
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
270-50=220 т удвоенное количество картофеля на 1 складе220/2=110 т картофеля на 1 складе 110+50=160 т картофеля на 2 складе Ответ 110 т и 160 т
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