1.Что сделала Пётр 1 для развития образования и науки 2.Для чего император строил ??аводы и дороги ? 3. Почему он назвал новую столицу России Санкт-Петербургом ?
Окружающий мир
1.Что сделала Пётр 1 для развития образования и науки 2.Для чего император строил ??аводы и дороги ? 3. Почему он назвал новую столицу России Санкт-Петербургом ?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1 перенял знания у европы 3 Санкт Петербургом потому что его название связано с Святым Петром он считается покровителем Петербурга . Петербург как и Святой Петр кое что охраняет. Вход в Европу, Финский залив .
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