Решение уравнения пятого класса , заранее спасибо! (y-1,8):8=0,7
Математика
Решение уравнения пятого класса , заранее спасибо! (y-1,8):8=0,7
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
У:8-0,225=0,7 у:8=0,7+0,225 у=0,925*8 у=7,4 Если не ошибаюсь
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