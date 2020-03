Составьте тему по английскому на тему climat and weather желательно 12 предлжений

Гость: Гость:

Decisive influence on the climate of great Britain has the warm Gulf stream flowing along its Western shores, and heating by the route of the air. Because of this climate on the Islands is milder than it could be, considering their Northern position. Great Britain refers to the area of moderate continental climate marine type, characterized by warm winters and cool summers. The temperature here rarely rises to +30 and falls below -10, and most of the year it varies between +10 and +20. Due to the topography of the country the greater part of Scotland, as well as the hilly terrain of Wales and England is cooler in summer and colder in the winter compared to the rest of England. The average temperature in the coldest month - January - is changed in direction from North to South and from +2.7 to +5.9 degrees, and the warmest - July - from +13,4 +16,0. In the North-East in some years, winter temperatures can drop below -18 degrees. The main features of the weather in the UK is unsustainable and the abundance of precipitation caused by frequent cyclones. Rain and sun can replace each other in a matter of minutes, especially in the fall. Precipitation is distributed evenly throughout the year with a slight maximum in autumn-winter period. The greatest number of them occur in the West, where the annual rainfall is about 1600 mm, and in some places - up to 3000 mm. Upland protect lowlands to the South and East of the country, so the annual rainfall is much less (about 800 mm in parts 635 mm), with increasing intensity in the summer. The driest time is from March to June, but throughout the average precipitation for any month exceeds 30 mm. Britain is famous for its clouds and mists. Here more than half of all days in the year of the cloud. Number of hours per day during which the Sun is shining, summer varies from five in Northern Scotland to eight on the South coast of England, and in winter - from one hour to the Northern most point to two in the South. Определяющее влияние на климат Великобритании оказывает теплое течение Гольфстрим, проходящее вдоль ее западных берегов и нагревающее по пути следования воздух. Благодаря этому климат на островах мягче, чем мог бы быть, учитывая их северное положение. Великобритания относится к области умеренно-континентального климата морского типа, который характеризуется теплой зимой и нежарким летом. Температура здесь редко поднимается до +30 и опускается ниже -10, а большую часть года она колеблется между +10 и +20. Из-за особенностей рельефа страны большая часть Шотландии, а также холмистая местность Уэльса и Англии прохладнее летом и холоднее зимой по сравнению с остальной Англией. Средняя температура самого холодного месяца - января - изменяется в направлении с севера на юг от +2,7 до +5,9 градусов, а самого теплого - июля - от +13,4 до +16,0. На северо-востоке в отдельные годы температура зимой может опускаться ниже -18 градусов. Основными чертами погоды в Великобритании является неустойчивость и обилие осадков, вызванное частым прохождением циклонов. Дождь и солнце могут сменять друг друга в считанные минуты, особенно осенью. Осадки распределены равномерно в течение года с незначительным максимумом в осенне-зимний период. Наибольшее их количество наблюдается на западе страны, где за год выпадает около 1600 мм, а местами - до 3000 мм. Возвышенности защищают низины на юге и востоке страны, поэтому годовой уровень осадков здесь гораздо меньше (около 800 мм, в отдельных районах 635 мм), с увеличением интенсивности летом. Самым сухим временем является период с марта по июнь, но при этом повсеместно среднее количество осадков за любой месяц превышает 30 мм. Великобритания известна своими облаками и туманами. Здесь более половины всех дней в году облачные. Количество часов в день, в течение которых светит Солнце, летом изменяется от пяти в северной Шотландии до восьми на южном побережье Англии, а зимой - от одного часа в самой северной точке до двух в самой южной.