Найдите корень уравнения подбором 2х=х

Математика
Найдите корень уравнения подбором 2х=х
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
Можно не подбирать а разделить ту и другуя часть уравнения разделить на 2 получим x=1/2x только одно число равно своей половине т.е.число 0 .x=0
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Обществознание
Поговорки о гендерных различиях мужчин и женщин
Ответить
Алгебра
Найдите сумму все натуральных чисел, не превосходящих 120, которые делятся на 3, но не делятся на два, пожалуйста помогите
Ответить
Химия
Сколько соли надо взять, чтобы приготовить 300г 2% раствора?
Ответить
Математика
Помогите,300*900,70*9000,250*200-7020:4. ЭТО ДЛЯ ВАС ПРОСТО Я ЭТО РЕШИЛА И ВАМ МОЖНО ПОЛУЧИТЬ 60 ??АЛЛОВ.
Ответить
География
Характер береговой линии африки
Ответить