Найдите корень уравнения подбором 2х=х
Математика
Найдите корень уравнения подбором 2х=х
Ответ(ы):
Гость:
Можно не подбирать а разделить ту и другуя часть уравнения разделить на 2 получим x=1/2x только одно число равно своей половине т.е.число 0 .x=0
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