Характер береговой линии африки
География
Характер береговой линии африки
Ответ(ы):
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Береговая линия Африки по сравнению с другими материками более выровнена.Мало полуостровов, заливов, удобных бухт. Побережье обычно сопровождают крутые обрывы, перед которыми лишь в немногих местах имеется прибрежная низменность.
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