Характер береговой линии африки

География
Характер береговой линии африки
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Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
Береговая линия Африки по сравнению с другими материками более выровнена.Мало полуостровов, заливов, удобных бухт. Побережье обычно сопровождают крутые обрывы, перед которыми лишь в немногих местах имеется прибрежная низменность.
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