Почему программам для доступа к устройствам нужны драйверы? Помогите! Заранее благодарю!
Информатика
Почему программам для доступа к устройствам нужны драйверы? Помогите! Заранее благодарю!
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