Помогите!!! Найди слово только с безударной гласной а: а) шарфы,кормушка,жара б) ??кафы,страна,глаза в) моря,поляна,кора

Русский язык
Помогите!!! Найди слово только с безударной гласной а: а) шарфы,кормушка,жара б) ??кафы,страна,глаза в) моря,поляна,кора
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
Вариант б) шкафы, страна, глаза (проверочные слова: шкаф, страны, глаз).
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Информатика
Даны натуральные числа A и B (B>A).Написать программу, выводящую на экран последова??ельность натуральных чисел от A до B, не включая A и B Пом...
Ответить
Физика
Помогите, пожалуйста! Очень прошу... Только с решением!
Ответить
Математика
Номер 2 и 3 прошу дам 20 баллов
Ответить
Алгебра
В прямоугольном треугольнике ABC(угол B-прямой) на гипотенузе взяли точку , так ,что BD=DC.Докажите,что BD=DA.
Ответить
Химия
СОСТАВЬТЕ УРОВНЕНИЕ РЕАКЦИЙ ХЛОРА)ПППЖЖЖ БУДУ ОЧЕНЬ БЛОГОДАРНА ПОМОГИТЕ КТО-НИБУДЬ СРОЧНО)
Ответить