Помогите!!! Найди слово только с безударной гласной а: а) шарфы,кормушка,жара б) ??кафы,страна,глаза в) моря,поляна,кора
Русский язык
Помогите!!! Найди слово только с безударной гласной а: а) шарфы,кормушка,жара б) ??кафы,страна,глаза в) моря,поляна,кора
Ответ(ы):
Гость:
Вариант б) шкафы, страна, глаза (проверочные слова: шкаф, страны, глаз).
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