Помогите!!! Найди слово только с безударной гласной а: а) шарфы,кормушка,жара б) ??кафы,страна,глаза в) моря,поляна,кора

Русский язык

Помогите!!! Найди слово только с безударной гласной а: а) шарфы,кормушка,жара б) ??кафы,страна,глаза в) моря,поляна,кора

Автор: Гость