Вычислить площадь параллелограмма ABCD , если AB=BD=20 см ,AD=16 см

Геометрия
Вычислить площадь параллелограмма ABCD , если AB=BD=20 см ,AD=16 см
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Ответ(ы):
Гость:
(20+20+16)х4=224см АВ=20см ВD=20см AD=16см
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