В рассказе А.П. Чехова "мальчики" Володя с другом мечтают сбежать в Америку, но из з??тея не удается: мальчиков задерживают в городе и возвращают домой. кем они хотели стать в Америке 1) ковбоями 2) золотодобытчиками

Литература
В рассказе А.П. Чехова "мальчики" Володя с другом мечтают сбежать в Америку, но из з??тея не удается: мальчиков задерживают в городе и возвращают домой. кем они хотели стать в Америке 1) ковбоями 2) золотодобытчиками
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Гость:
Ковбоями в тексте так  написано
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