В рассказе А.П. Чехова "мальчики" Володя с другом мечтают сбежать в Америку, но из з??тея не удается: мальчиков задерживают в городе и возвращают домой. кем они хотели стать в Америке 1) ковбоями 2) золотодобытчиками
Литература
В рассказе А.П. Чехова "мальчики" Володя с другом мечтают сбежать в Америку, но из з??тея не удается: мальчиков задерживают в городе и возвращают домой. кем они хотели стать в Америке 1) ковбоями 2) золотодобытчиками
Ответ(ы):
Гость:
Ковбоями в тексте так написано
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Информатика
Литература
Помогите Скажите пожалуйста автора этого стиха,я забыла её. В суровые дни роков??е Тех огненных сороковых годов Посылки бойцам фронтовые ...
Алгебра
Найдите сумму все натуральных чисел, не превосходящих 120, которые делятся на 3, но не делятся на два, пожалуйста помогите
Другие предметы