В рассказе А.П. Чехова "мальчики" Володя с другом мечтают сбежать в Америку, но из з??тея не удается: мальчиков задерживают в городе и возвращают домой. кем они хотели стать в Америке 1) ковбоями 2) золотодобытчиками

Литература

В рассказе А.П. Чехова "мальчики" Володя с другом мечтают сбежать в Америку, но из з??тея не удается: мальчиков задерживают в городе и возвращают домой. кем они хотели стать в Америке 1) ковбоями 2) золотодобытчиками

Автор: Гость