Помогите пожалуйста решить номер 12,первый столбик!

Математика
Помогите пожалуйста решить номер 12,первый столбик!
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