Найдите массу 18*10 в 20 степени молекул воды
Химия
Найдите массу 18*10 в 20 степени молекул воды
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
M(H2O)=1*2+16=18 (г/моль) где Na-число Авагадро=6.02*10^23 г/моль n=N/Na=18^10^20/6.02^23=0.03 (моль) m=n*M= 0.03*18= 0.54 (г)
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