Смена власти совершавшая узким кругом лиц из членов придворных группировок и при участии гвардейских полков называется
История
Смена власти совершавшая узким кругом лиц из членов придворных группировок и при участии гвардейских полков называется
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Это называется Дворцовый переворот
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