Помооооогите пожалуууууйста сроочно

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Математика
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Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Sinx = -sqrt3/2 => x = -PI/3 + 2PI*n, n прин Z x = - (2/3)PI + 2PI*n оба корня удовлетворяют 2)cos(...) = (sqrt2)/2 cos(...) = PI/4 PI/4 - 3x = PI/4 + 2PI * n или PI/4 - 3x = -Pi/4 + 2Pi*n x = -(2/3)Pi*n или x = Pi/6 - (2/3)Pi*n 3)sin4xcos4x = -1/2 1/2 * sin8x = -1/2 sin8x = -1 8x = -PI/2 +2Pi*n x = -Pi/16 + 1/4Pi*n чет как-то многовато получилось, надеюсь успел помочь пока ваше время не вышло:D
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