Найдите медиану ряда чисел 7/11,9/11,2/11,4/11,7/11,5/11,3/11,6/11
Математика
Найдите медиану ряда чисел 7/11,9/11,2/11,4/11,7/11,5/11,3/11,6/11
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Тут мередиана 0,5 будет
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