Условие задачи автотуристы в первый день проехали 600км. Во второй день 200 км. весь этот путь занял8 часов сколько часов были в пути туристы каждый день,если они ехали с одинаковой скоростью
Математика
Условие задачи автотуристы в первый день проехали 600км. Во второй день 200 км. весь этот путь занял8 часов сколько часов были в пути туристы каждый день,если они ехали с одинаковой скоростью
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1)200+600=800(км) всего проехали за два дня 2)800:8=100(км) за один час 3)200:100=2(часа) 4)600:100=6(часов) Ответ:в первый день 6 часов Во второй день 2 часа
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