Условие задачи автотуристы в первый день проехали 600км. Во второй день 200 км. весь этот путь занял8 часов сколько часов были в пути туристы каждый день,если они ехали с одинаковой скоростью

Математика

Условие задачи автотуристы в первый день проехали 600км. Во второй день 200 км. весь этот путь занял8 часов сколько часов были в пути туристы каждый день,если они ехали с одинаковой скоростью

Автор: Гость