Прочитайте. Скажите, почему 8 марта называют праздником доброты. Найдите главные члены и в выделенных предложениях. Какой частью речи они выражены?

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Прочитайте. Скажите, почему 8 марта называют праздником доброты. Найдите главные члены и в выделенных предложениях. Какой частью речи они выражены?
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Упражнение где ...и ешё 8 марта называеться добротой потомучто это праздник женшин
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