Прочитайте. Скажите, почему 8 марта называют праздником доброты. Найдите главные члены и в выделенных предложениях. Какой частью речи они выражены?

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Прочитайте. Скажите, почему 8 марта называют праздником доброты. Найдите главные члены и в выделенных предложениях. Какой частью речи они выражены?

Автор: Гость