Найдите объем хлороводорода, который можно получить из хлора объемом 20 л и водоро??а объемом 25 л. Можно пожалуйста с "Дано".
Химия
Найдите объем хлороводорода, который можно получить из хлора объемом 20 л и водоро??а объемом 25 л. Можно пожалуйста с "Дано".
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Дано: V(Cl2)-20л V(H2)-25л. Найти: V(HCl) Решение Cl2+H2=2HCl 20/70=x/72 х=20,5 л
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