Найдите объем хлороводорода, который можно получить из хлора объемом 20 л и водоро??а объемом 25 л. Можно пожалуйста с "Дано".

Химия

Найдите объем хлороводорода, который можно получить из хлора объемом 20 л и водоро??а объемом 25 л. Можно пожалуйста с "Дано".

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