Найдите объем куба если площадь его поверхности равна 24м﻿² в действиях

Математика
Найдите объем куба если площадь его поверхности равна 24м﻿² в действиях
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
В кубе 6 сторон. 24/6=4 (см в кв) площадь одной стороны, значит длина 1 ребра равна 2 см обьем куба 2*2*2=8   
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