Найдите объём прямоугольника пралепипида,измерения которого равны 4/9м 3/5 и2 целых1/2м
Математика
Найдите объём прямоугольника пралепипида,измерения которого равны 4/9м 3/5 и2 целых1/2м
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Чтобы найти объем надо перемножить все три измерения. 4/9 * 3/5 * 2 1/2= 4/9 * 3/5 * 3/2= 36/90= 2/5 м куб.
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Обществознание
Математика
Из одного пункта в противоположном направлении одновременно выехали 2 автомашины со скоростями 60км /ч и 80 км/ч какое расстояние буде между ними ч...
Қазақ тiлi
Математика
Масса одного 1дм(кубического)стали равна 7 4/5 кг.Найдите массу стального куба,ребро которого 2 1/2 дм поэтапно прошу