Катет прямоугольного треугольника равен 35 мм ,его периметр 84мм , а гипотенуза-37 мм. Найдите второй катет .

Математика

Катет прямоугольного треугольника равен 35 мм ,его периметр 84мм , а гипотенуза-37 мм. Найдите второй катет .

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