Катет прямоугольного треугольника равен 35 мм ,его периметр 84мм , а гипотенуза-37 мм. Найдите второй катет .
Математика
Катет прямоугольного треугольника равен 35 мм ,его периметр 84мм , а гипотенуза-37 мм. Найдите второй катет .
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
P=a+b+c a=35 c=37 b=84-35-37=12мм
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