Қызыл шырайлы созине сойлем
Қазақ тiлi
Қызыл шырайлы созине сойлем
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1 Менің анам қызыл түсті жақсы көреді. 2 Алматы кең әрі шырайлы қала.))✨
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