Из одного пункта в противоположном направлении одновременно выехали 2 автомашины со скоростями 60км /ч и 80 км/ч какое расстояние буде между ними через 2 ч? через 3ч?
Математика
Из одного пункта в противоположном направлении одновременно выехали 2 автомашины со скоростями 60км /ч и 80 км/ч какое расстояние буде между ними через 2 ч? через 3ч?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Скорость 1 машины: 60 км/ч Скорость 2 машины: 80 км/ч 1) 60+80=140 км/ч - скорость отдаления 2) 140*2=280 км 3) 140*3=420 км Ответ: через 2 часа между машинами будет 280 км, через 3ч - 420 км
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