Из одного пункта в противоположном направлении одновременно выехали 2 автомашины со скоростями 60км /ч и 80 км/ч какое расстояние буде между ними через 2 ч? через 3ч?

Математика

Из одного пункта в противоположном направлении одновременно выехали 2 автомашины со скоростями 60км /ч и 80 км/ч какое расстояние буде между ними через 2 ч? через 3ч?

Автор: Гость