Найдите объем шара, если площадь ее поверхности равна 36п см2

Математика
Найдите объем шара, если площадь ее поверхности равна 36п см2
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
РЕШЕНИЕ Площадь поверхности шара по формуле S = 4πR² = 36π см² Отсюда радиус шара R² =36/4 = 9       R = 3 см Объем шара по формуле  V = 4/3*πR³ =4/3*π*3³ = 36π см³ 
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