Найдите объем шара, если площадь ее поверхности равна 36п см2

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РЕШЕНИЕ Площадь поверхности шара по формуле S = 4πR² = 36π см² Отсюда радиус шара R² =36/4 = 9 R = 3 см Объем шара по формуле V = 4/3*πR³ =4/3*π*3³ = 36π см³