Найдите область определения функции: 1)у=х²-8х 2)у=1/2у²-5у-3 решите пожалуйста хотя бы одно, если не сможете два
Алгебра
Найдите область определения функции: 1)у=х²-8х 2)у=1/2у²-5у-3 решите пожалуйста хотя бы одно, если не сможете два
Ответ(ы):
Гость:
Область определения функции - это все значения х, которые можно подставить в это уравнение 1) обасть определения = от минус бесконечности до + бесконечности Потому что вместо х можно подставить любые числа 2) во втором уравнении х вообще нет. значит, область определения = 0
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