Найдите отрицательный корень уравнения: 1) 8 |x| - 5 |x| - 17 + 10 |x| = 0 ЗАРАНЕЕ СПАСИБО!!
Математика
Найдите отрицательный корень уравнения: 1) 8 |x| - 5 |x| - 17 + 10 |x| = 0 ЗАРАНЕЕ СПАСИБО!!
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Упростим 13 |x|=17 x=17/13 x=-17/13 отрицательный корень -17/13
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